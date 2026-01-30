Скидки
Главная Футбол Новости

Победный гол Оливье Жиру — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лилль» — «Фрайбург»

Победный гол Оливье Жиру — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лилль» — «Фрайбург»
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» (Франция) и «Фрайбург» (Германия). Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Жиру – 90+2'    
Удаления: нет / Эггештайн – 74'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во втором тайме на 74-й минуте полузащитник гостей Максимилиан Эггештайн получил красную карточку и покинул поле. В конце встречи на 90+2-й минуте нападающий «Лилля» Оливье Жиру забил победный гол.

По итогам восьми матчей Лиги Европы «Лилль» набрал 12 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Фрайбург» заработал 17 очков и располагается на седьмой строчке.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
