«Уходят лучшие умы отечественного футбола». Мирзоян — о смерти Бориса Игнатьева

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался об ушедшем из жизни тренере Борисе Игнатьеве. О его смерти стало известно 27 января, бывшему тренеру сборной России было 85 лет.

«Хотел бы сказать о Борисе Петровиче как о педагоге, который воспитал прекрасную плеяду футболистов. Борис Петрович был скромным человеком, никогда не старался выпячивать своё имя, но в то же время работал во многих комитетах РФС. Последнее заседание он не посетил лично, но был на связи. И всегда он давал чёткие характеристики работе тренеров всех сборных команд. РФС приносит искренние соболезнования семье Бориса Петровича, его коллегам.

Трудно получается. За один месяц уходят лучшие умы отечественного футбола. Пусть земля вам будет пухом, Борис Петрович. Царствие небесное», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.