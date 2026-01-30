Скидки
«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника из «Шинника»

Комментарии

«Оренбург» в телеграм-канале сообщил о переходе полузащитника Руслана Куля из ярославского «Шинника».

«Руслан Куль в ФК «Оренбург». Между ФК «Оренбург» и ФК «Шинник» достигнута договорённость о трансфере полузащитника. Куль — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Сокол», «Родину», «КАМАЗ» и «Шинник». Добро пожаловать, Руслан!» — написано в сообщении клуба.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.

