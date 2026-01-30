Шнякин: Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу перехода центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит». По мнению Шнякина, благодаря трансферу Дивеева сине-бело-голубые смогут себе позволить приобретение иностранного нападающего.

— «Зенит» всё-таки всегда с большим трудом вписывался [в лимит]. Сейчас, правда, один нападающий российский остался.

— Слушай, по-моему, всё очевидно, Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита». В атаку, потому что чуть ли не самый главный приоритет в разрезе этого приобретения — паспорт. И, соответственно, получается ещё одна опция впереди, — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».