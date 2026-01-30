Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин: Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита»

Шнякин: Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита»
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу перехода центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит». По мнению Шнякина, благодаря трансферу Дивеева сине-бело-голубые смогут себе позволить приобретение иностранного нападающего.

— «Зенит» всё-таки всегда с большим трудом вписывался [в лимит]. Сейчас, правда, один нападающий российский остался.
— Слушай, по-моему, всё очевидно, Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита». В атаку, потому что чуть ли не самый главный приоритет в разрезе этого приобретения — паспорт. И, соответственно, получается ещё одна опция впереди, — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Дмитрий Шнякин назвал самое яркое событие межсезонья в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android