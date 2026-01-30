Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольная общественность простилась с Борисом Игнатьевым

Футбольная общественность простилась с Борисом Игнатьевым
Комментарии

Церемония прощания прошла 30 января на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым пришли Валерий Газзаев, Борис Ротенберг, Вячеслав Колосков, Гаджи Гаджиев и многие другие. Передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Борис Игнатьев ушёл из жизни 27 января. Ему было 85 лет. Он возглавлял олимпийскую сборную СССР, молодёжные сборные СНГ и России. С 1996 по 1998 год занимал пост главного тренера национальной команды России. В дальнейшем работал в российских и зарубежных клубах на разных должностях. До последнего дня входил в состав комитета сборных команд Российского футбольного союза.

Материалы по теме
«Уходят лучшие умы отечественного футбола». Мирзоян — о смерти Бориса Игнатьева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android