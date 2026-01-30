«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Так, на этой стадии мы можем увидеть противостояние российских звёзд: «ПСЖ», в составе которого выступает вратарь Матвей Сафонов, сыграет с «Монако», цвета которого защищает Александр Головин.

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.