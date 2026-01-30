«Реал» сыграет с «Бенфикой» три матча подряд в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Так, на этой стадии мадридский «Реал» встретится с лиссабонской «Бенфикой». Соперники накануне играли в рамках 8-го тура общего этапа. Теперь им предстоят два стыковых матча. Итого «Реал» и «Бенфика» сыграют между собой три матча подряд — это достаточно редкий турнирный расклад при нынешнем формате ЛЧ.

Интересно, что в прошедшем накануне матче «Бенфика» обыграла «Реал» (4:2), а один из голов в ворота «сливочных» забил вратарь лиссабонской команды.

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.