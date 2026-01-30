Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» сыграет с «Бенфикой» три матча подряд в Лиге чемпионов

«Реал» сыграет с «Бенфикой» три матча подряд в Лиге чемпионов
Комментарии

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Так, на этой стадии мадридский «Реал» встретится с лиссабонской «Бенфикой». Соперники накануне играли в рамках 8-го тура общего этапа. Теперь им предстоят два стыковых матча. Итого «Реал» и «Бенфика» сыграют между собой три матча подряд — это достаточно редкий турнирный расклад при нынешнем формате ЛЧ.

Интересно, что в прошедшем накануне матче «Бенфика» обыграла «Реал» (4:2), а один из голов в ворота «сливочных» забил вратарь лиссабонской команды.

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Вратарь забил решающий гол «Реалу» на последних секундах! Чудо «Бенфики» Моуринью! LIVE
Live
Вратарь забил решающий гол «Реалу» на последних секундах! Чудо «Бенфики» Моуринью! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android