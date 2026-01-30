Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны пары стыковых матчей Лиги Европы

Стали известны пары стыковых матчей Лиги Европы
Комментарии

Прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2025/2026.

Стыковые матчи Лиги Европы сезона-2025/2026:

ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания);
«Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия);
«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
«Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Генк» (Бельгия);
«Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия).

Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Сеяные команды ответные игры, как правило, проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Материалы по теме
Огонь в стыках ЛЧ! «Реал» снова зарубится с Моуринью, а Головин и Сафонов — друг с другом!
Live
Огонь в стыках ЛЧ! «Реал» снова зарубится с Моуринью, а Головин и Сафонов — друг с другом!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android