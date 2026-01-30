Стали известны пары стыковых матчей Лиги Европы

Прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2025/2026.

Стыковые матчи Лиги Европы сезона-2025/2026:

ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания);

«Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия);

«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

«Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия);

«Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Генк» (Бельгия);

«Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия).

Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Сеяные команды ответные игры, как правило, проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.