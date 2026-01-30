Гол тривелой и эмоции Деяна Станковича — в видеообзоре матча ЛЕ «Црвена Звезда» — «Сельта»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и испанская «Сельта». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Матч закончился со счётом 1:1.

По ходу игры судья отменил два гола «Црвены Звезды». Главный тренер команды Деян Станкович (ранее работавший в «Спартаке») отреагировал на это ироничной улыбкой. Также стоит отметить гол «Сельты», который был забит красивой тривелой (ударом внешней стороны стопы).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.