Шон Дайч прокомментировал разгромную победу «Ноттингем Форест» в игре ЛЕ с «Ференцварошем»

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Шон Дайч высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (4:0). В составе английской команды отличились Игор Жезус (дважды) и Джеймс Макэйти (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Ференцвароша» Бенце Этвёш.

«Мы довольны. В Браге было много вопросов. Там мы не показали себя с лучшей стороны. Поражение в том матче можно считать статистической аномалией. Тем не менее оно случилось. Мне понравилось, как мы отреагировали в этом турнире и в Премьер-лиге. Сегодня многие ребята показали хорошую игру», — приводит слова Дайча официальный сайт УЕФА.