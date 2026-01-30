Скидки
22:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Шон Дайч прокомментировал разгромную победу «Ноттингем Форест» в игре ЛЕ с «Ференцварошем»

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Шон Дайч высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (4:0). В составе английской команды отличились Игор Жезус (дважды) и Джеймс Макэйти (с пенальти), ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Ференцвароша» Бенце Этвёш.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Этвёш – 17'     2:0 Жезус – 21'     3:0 Жезус – 55'     4:0 Макэйти – 90'    

«Мы довольны. В Браге было много вопросов. Там мы не показали себя с лучшей стороны. Поражение в том матче можно считать статистической аномалией. Тем не менее оно случилось. Мне понравилось, как мы отреагировали в этом турнире и в Премьер-лиге. Сегодня многие ребята показали хорошую игру», — приводит слова Дайча официальный сайт УЕФА.

Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ. Видео
Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ. Видео
