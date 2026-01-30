Егор Титов отреагировал на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Маркиньосу

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию об интересе сербской «Црвены Звезды» к футболисту красно-белых Маркиньосу. Главный тренер «Црвены» — Деян Станкович, который работал с Маркиньосом в «Спартаке».

— Была информация, что Деян Станкович хочет забрать к себе в «Црвену» Маркиньоса...

— А захочет ли Маркиньос уезжать из самого лучшего и красивого города Европы? И потянет ли «Црвена Звезда» его зарплату? Тут вопросы. Да, в Сербии есть еврокубки, у нас их пока нет. Но у «Спартака» есть великолепный стадион, прекрасные болельщики, у Маркиньоса тут всё получается. Не просто так его болельщики признали лучшим футболистом прошлого года. В такой ситуации искать что-то лучшее? С большим уважением отношусь к нашим друзьям сербам, но это не «Интер», не «Бавария», не «Барселона», — приводит слова Титова «РБ Спорт».