Видеообзор матча Лиги Европы «Порту» — «Рейнджерс»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались португальский «Порту» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия). Матч закончился со счётом 1:1.

Видеообзор матча «Порту» — «Рейнджерс»:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Порту» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, команде удалось избежать попадания в стыковые матчи. «Рейнджерс» вылетел из турнира по итогам общего этапа.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.