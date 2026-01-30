Видеообзор матча Лиги Европы «Порту» — «Рейнджерс»
Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались португальский «Порту» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия). Матч закончился со счётом 1:1.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Гассама – 6' 1:1 Мора – 27' 2:1 Моура – 36' 3:1 Фернандес – 41'
Видеообзор матча «Порту» — «Рейнджерс»:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Порту» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, команде удалось избежать попадания в стыковые матчи. «Рейнджерс» вылетел из турнира по итогам общего этапа.
Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.
