«Саша доволен». Агент Головина — о встрече «Монако» и «ПСЖ» в 1/16 Лиги чемпионов

Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, как хавбек воспринял итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА. «Монако» встретится с «ПСЖ».

«Во-первых, матч «Монако» и «ПСЖ» будет очень интересным, пройдёт в бескомпромиссной и острой борьбе. Саша доволен этим жребием, потому что для него чем сильнее соперник, тем интереснее играть и проявлять себя. А «ПСЖ» — большой клуб, будет большая игра», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

