Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: есть надежда, что Джон Джон принесёт пользу «Зениту» больше Жерсона

Лепёхин: есть надежда, что Джон Джон принесёт пользу «Зениту» больше Жерсона
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о переходе бразильского хавбека Джона Джона в «Зенит».

«Есть надежда, что Джон Джон принесёт больше пользы «Зениту», чем Жерсон. В условиях когда из команды уходят два нападающих, линия атаки нуждается в усилении, его как раз для этого и берут. Если в Бразилии он забивал и отдавал, расчитывают, что в России он будет делать то же самое.

Говоря о сумме трансфера, российским клубам приходится поднимать ставки, чтобы бразильцы приняли предложение, потому что, возможно, есть интерес от европейских топ-клубов. Если есть интерес из России и Англии, конечно, футболист уедет в АПЛ», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Зенит» провернул трансфер Джона Джона! В «РБ» не связывались с Россией, но помог УЕФА
«Зенит» провернул трансфер Джона Джона! В «РБ» не связывались с Россией, но помог УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android