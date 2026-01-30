Лепёхин: есть надежда, что Джон Джон принесёт пользу «Зениту» больше Жерсона

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о переходе бразильского хавбека Джона Джона в «Зенит».

«Есть надежда, что Джон Джон принесёт больше пользы «Зениту», чем Жерсон. В условиях когда из команды уходят два нападающих, линия атаки нуждается в усилении, его как раз для этого и берут. Если в Бразилии он забивал и отдавал, расчитывают, что в России он будет делать то же самое.

Говоря о сумме трансфера, российским клубам приходится поднимать ставки, чтобы бразильцы приняли предложение, потому что, возможно, есть интерес от европейских топ-клубов. Если есть интерес из России и Англии, конечно, футболист уедет в АПЛ», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.