Дмитрий Шнякин предложил, какого российского нападающего попробует купить «Зенит»

Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин полагает, что санкт-петербургский «Зенит» в это трансферное окно может попытаться приобрести российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, который ранее выступал за ЦСКА.

«Я без инсайдов, без какой-то дополнительной информации, которой владею… Мне кажется, «Зенит» может вернуться к варианту с Чаловым. Он сейчас не попадает ни в состав, ни в заявку, по-моему. «Зенит» [ранее] очень хотел, Семак ценит Чалова. Один, условно, если мы шаблонно мыслим, есть большой нападающий, плечистый, значит, агрессивный — Соболев. И [необходим] напад более завязывающий футбол, который может в принципе и с Соболевым в паре играть, и в оттяжке любит и так далее. Они разноплановые», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шнякин: Дивеев — это трансфер в атаку для «Зенита»
