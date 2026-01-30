Сергей Гуренко: «Локомотив» прозевал в истории с Бариновым

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал уход Дмитрия Баринова из стана железнодорожников. Футболист отказался продлевать контракт с клубом, так как его не устроили предложенные условия. В итоге Баринов перебрался в ПФК ЦСКА.

«Локомотив» прозевал в истории с Бариновым. Надо было раньше договариваться, подписывать. Ну что уже поделать. Для «Локомотива» это большая потеря. Дмитрия брали в ЦСКА на роль лидера. Ему нечего доказывать — по его игре всё видно. Для ЦСКА это знаковый футболист в центре поля», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.