РФС утвердил состав участников Молодёжной футбольной лиги на сезон-2026

Российский футбольный союз утвердил список участников и расписание Молодёжной футбольной лиги, а также федеральной ЮФЛ в сезоне-2026. Первые матчи МФЛ пройдут 6 марта, федеральной ЮФЛ – 7-8 марта. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
К 12 участникам МФЛ-А сезона-2025 присоединятся четыре лучшие команды МФЛ-Б. «Алмаз-Антей» и «Чертаново» заняли первое и второе места и вышли в дивизион «А» напрямую. «Родина» и «Динамо-Махачкала» расположились на третьей и четвёртой строчках и одержали победы в стыковых матчах.
В дивизионе «Б» сыграют молодёжные команды клубов, выступающих в Первой и Второй лигах, а также четыре молодёжные команды, которые покинули дивизион «А» в прошлом сезоне. «Ахмат» и «Балтика» отправились в МФЛ-Б, заняв 15-е и 16-е места в турнирной таблице, а «Сочи» и «Крылья Советов» уступили в стыковых матчах. Кроме того, в этом сезоне в турнир возвращается молодёжная команда «Оренбурга».
Участники МФЛ, дивизион «А»
«Зенит» Санкт-Петербург
ЦСКА Москва
«Краснодар» Краснодар
«Локомотив» Москва
«Ростов» Ростов-на-Дону
«Динамо-Москва» Москва
«Спартак» Москва
«Рубин» Казань
«Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти
«Пари НН» Нижний Новгород
«Факел» Воронеж
«Урал» Екатеринбург
«Алмаз-Антей» Санкт-Петербург
«Чертаново» Москва
«Родина» Москва
«Динамо-Махачкала» Махачкала
Участники МФЛ, дивизион «Б»
«Сочи» Сочи
«Крылья Советов» Самара
«Ахмат» Грозный
«Балтика» Калининград
СШОР «Зенит» Санкт-Петербург
«Кировец-Восхождение» Санкт-Петербург
«Ленинградец» Санкт-Петербург
МФА Москва
«Черноморец» Новороссийск
«Шинник» Ярославль
«Торпедо» Москва
«Арсенал» Тула
«Мастер-Сатурн» Московская область
«Витязь» Подольск
«Ротор» Волгоград
«Оренбург» Оренбург
Участники федеральной ЮФЛ
«Зенит» Санкт-Петербург
«Краснодар» Краснодар
«Локомотив» Москва
ЦСКА Москва
«Динамо» Москва
«Спартак» Москва
«Чертаново» Москва
«Алмаз-Антей» Санкт-Петербург
«Ростов» Ростов-на-Дону
«Мастер-Сатурн» Московская область
«Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти
«Рубин» Казань
«Урал» Екатеринбург
СШОР «Зенит» Санкт-Петербург
«Родина» Москва
МФА Москва