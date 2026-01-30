РФС утвердил состав участников Молодёжной футбольной лиги на сезон-2026

Российский футбольный союз утвердил список участников и расписание Молодёжной футбольной лиги, а также федеральной ЮФЛ в сезоне-2026. Первые матчи МФЛ пройдут 6 марта, федеральной ЮФЛ – 7-8 марта. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

К 12 участникам МФЛ-А сезона-2025 присоединятся четыре лучшие команды МФЛ-Б. «Алмаз-Антей» и «Чертаново» заняли первое и второе места и вышли в дивизион «А» напрямую. «Родина» и «Динамо-Махачкала» расположились на третьей и четвёртой строчках и одержали победы в стыковых матчах.

В дивизионе «Б» сыграют молодёжные команды клубов, выступающих в Первой и Второй лигах, а также четыре молодёжные команды, которые покинули дивизион «А» в прошлом сезоне. «Ахмат» и «Балтика» отправились в МФЛ-Б, заняв 15-е и 16-е места в турнирной таблице, а «Сочи» и «Крылья Советов» уступили в стыковых матчах. Кроме того, в этом сезоне в турнир возвращается молодёжная команда «Оренбурга».

Участники МФЛ, дивизион «А»

«Зенит» Санкт-Петербург

ЦСКА Москва

«Краснодар» Краснодар

«Локомотив» Москва

«Ростов» Ростов-на-Дону

«Динамо-Москва» Москва

«Спартак» Москва

«Рубин» Казань

«Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти

«Пари НН» Нижний Новгород

«Факел» Воронеж

«Урал» Екатеринбург

«Алмаз-Антей» Санкт-Петербург

«Чертаново» Москва

«Родина» Москва

«Динамо-Махачкала» Махачкала

Участники МФЛ, дивизион «Б»

«Сочи» Сочи

«Крылья Советов» Самара

«Ахмат» Грозный

«Балтика» Калининград

СШОР «Зенит» Санкт-Петербург

«Кировец-Восхождение» Санкт-Петербург

«Ленинградец» Санкт-Петербург

МФА Москва

«Черноморец» Новороссийск

«Шинник» Ярославль

«Торпедо» Москва

«Арсенал» Тула

«Мастер-Сатурн» Московская область

«Витязь» Подольск

«Ротор» Волгоград

«Оренбург» Оренбург

Участники федеральной ЮФЛ

«Зенит» Санкт-Петербург

«Краснодар» Краснодар

«Локомотив» Москва

ЦСКА Москва

«Динамо» Москва

«Спартак» Москва

«Чертаново» Москва

«Алмаз-Антей» Санкт-Петербург

«Ростов» Ростов-на-Дону

«Мастер-Сатурн» Московская область

«Акрон-Академия Коноплёва» Тольятти

«Рубин» Казань

«Урал» Екатеринбург

СШОР «Зенит» Санкт-Петербург

«Родина» Москва

МФА Москва