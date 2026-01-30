Лепёхин: «Зенит» — один из фаворитов в борьбе за золото, но слово «явный» уже не подходит

Российский экс-футболист Константин Лепёхин оценил турнирные амбиции «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он считает сине-бело-голубых одним из фаворитов в борьбе за титул.

«Если год назад «Зенит» для меня был явным фаворитом в чемпионской гонке, то сейчас слово «явный» не подходит, хотя одним из главных претендентов остаётся. «Зенит» и «Краснодар» имеют примерно равные шансы на чемпионство, но не нужно сбрасывать со счетов ЦСКА. Клуб провёл очень хорошую трансферную кампанию и, возможно, ворвётся в борьбу за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.