«Фулхэм» объявил о переходе полузащитника из «Манчестер Сити»

Норвежский полузащитник Оскар Бобб перешёл из «Манчестер Сити» в «Фулхэм». Об этом сообщил официальный сайт «Фулхэма».

«Клуб рад подтвердить подписание Оскара Бобба из «Манчестер Сити» за неразглашаемую сумму. Чемпион Премьер-лиги Бобб согласился на контракт, который будет действовать до лета 2031 года. Он будет носить футболку с номером 14», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Оскар Бобб провёл девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника три игры в Лиге чемпионов. В Кубке Англии он выходил на поле в трёх матчах. Результативными действиями футболист не отметился.

