Орлов: хорошо, что Кассьерра и Жерсон ушли. А вот про Лусиано я не уверен…

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе трёх футболистов из «Зенита» этой зимой. Состав команды покинули форварды Лусиано Гонду и Матео Кассьерра, а также полузащитник Жерсон.

— Многие блогеры, журналисты и аналитики говорят, что «Зенит» очень вовремя расстался с Кассьеррой.

— Я согласен. Думаю, что даже годом раньше можно было расстаться с ним. Кассьерра с очень хорошим голевым чутьём. Но он футболист, который играет только на чистых мячах. А это не для российского футбола, понимаете? В России как надо бороться за матч, когда вот эти низкие блоки, сопротивление других команд. Хорошо, что он ушёл, как и Жерсон. А вот про Лусиано я не уверен… Будет обидно, если он выйдет против «Зенита» и забьёт, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».