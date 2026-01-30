Шнякин — о трансфере Баринова в ЦСКА: окружение оказывало на Диму давление

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Баринов стал игроком армейцев в это трансферное окно.

«Тут смотри какая история… Серьёзное влияние на него оказывало окружение. Окружение хотело этого трансфера. Диме, конечно, очень не понравилось, что было на ранних этапах переговоров с предыдущим руководством [«Локомотива»]. Признаюсь, мне казалось, что Борис Борисович… Ну все рычаги [активирует]. Я был уверен, что Ротенберг переподпишет и решит вопрос. Уверен был. Но, видишь, Ротенберг, наверное, думает как-то иначе. И всё-таки задача по средствам жить и как-то аккуратничать с бюджетом имеется», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».