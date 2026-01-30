«Мы можем получить нового гегемона». Егор Титов — об РПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов полагает, что «Краснодар» может стать новым гегемоном Мир РПЛ. «Быки» — действующие чемпионы России. На зимний перерыв команда Мурада Мусаева ушла, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата.

«Краснодар» — это уже другая команда, это команда-чемпион, практически не поменяла состав, только усилила его. И это говорит о том, что мы можем получить нового гегемона. Конечно, с этим не согласится «Зенит», а также ЦСКА, «Спартак», «Динамо», но факт в том, что «Краснодар» по праву находится наверху. В целом мы видим, что есть шесть-семь претендентов на тройку, которые такие амбиции открыто заявляют. А чемпионат у нас один из самых сложных, если не считать европейский топ-пять, конечно. И с такой конкуренцией за первые места тем интереснее смотреть РПЛ», — приводит слова Титова «РБ Спорт».