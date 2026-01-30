Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы можем получить нового гегемона». Егор Титов — об РПЛ

«Мы можем получить нового гегемона». Егор Титов — об РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов полагает, что «Краснодар» может стать новым гегемоном Мир РПЛ. «Быки» — действующие чемпионы России. На зимний перерыв команда Мурада Мусаева ушла, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата.

«Краснодар» — это уже другая команда, это команда-чемпион, практически не поменяла состав, только усилила его. И это говорит о том, что мы можем получить нового гегемона. Конечно, с этим не согласится «Зенит», а также ЦСКА, «Спартак», «Динамо», но факт в том, что «Краснодар» по праву находится наверху. В целом мы видим, что есть шесть-семь претендентов на тройку, которые такие амбиции открыто заявляют. А чемпионат у нас один из самых сложных, если не считать европейский топ-пять, конечно. И с такой конкуренцией за первые места тем интереснее смотреть РПЛ», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Егор Титов отреагировал на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Маркиньосу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android