Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Заднюю включать было не по-пацански». Генич — о Баринове в ЦСКА

«Заднюю включать было не по-пацански». Генич — о Баринове в ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе полузащитника 29-летнего Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Баринов стал игроком армейцев в это трансферное окно.

«Локомотив» сделал несколько действительно очень… Как бы вне своих регламентных возможностей… Несколько попыток Диму сохранить. Но есть ощущение и есть понимание, что Баринов просто пожал руки с ЦСКА. И уже заднюю включать было не по-пацански», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Дмитрий Баринов — воспитанник академии московского «Локомотива». Всю свою карьеру полузащитник провёл в этом клубе.

Материалы по теме
Генич предположил, кого может продать «Зенит» после приобретения Игоря Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android