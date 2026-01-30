«Заднюю включать было не по-пацански». Генич — о Баринове в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе полузащитника 29-летнего Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Баринов стал игроком армейцев в это трансферное окно.

«Локомотив» сделал несколько действительно очень… Как бы вне своих регламентных возможностей… Несколько попыток Диму сохранить. Но есть ощущение и есть понимание, что Баринов просто пожал руки с ЦСКА. И уже заднюю включать было не по-пацански», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Дмитрий Баринов — воспитанник академии московского «Локомотива». Всю свою карьеру полузащитник провёл в этом клубе.