Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин поделился инсайдом о будущем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Шнякин поделился инсайдом о будущем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. По словам Шнякина, футболист хотел бы остаться в московском клубе и продолжать развиваться, будучи игроком армейцев. Ранее сообщалось, что Кисляк может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Подписчик пишет, что нужно учитывать, что Кисляка 100% продадут летом. [Но ]100% его не продадут летом. Это железобетон. И, насколько я знаю, это ещё и позиция самого Матвея. он хочет развиваться. Он, знаешь… Вот какое-то поколение слишком осознанное», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Матвей Кисляк — воспитанник академии ЦСКА.

Материалы по теме
Дмитрий Шнякин предположил, какого российского нападающего попробует купить «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android