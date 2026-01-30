Шнякин поделился инсайдом о будущем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. По словам Шнякина, футболист хотел бы остаться в московском клубе и продолжать развиваться, будучи игроком армейцев. Ранее сообщалось, что Кисляк может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Подписчик пишет, что нужно учитывать, что Кисляка 100% продадут летом. [Но ]100% его не продадут летом. Это железобетон. И, насколько я знаю, это ещё и позиция самого Матвея. он хочет развиваться. Он, знаешь… Вот какое-то поколение слишком осознанное», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Матвей Кисляк — воспитанник академии ЦСКА.