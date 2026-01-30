Скидки
Леонид Слуцкий ответил, может ли покинуть «Шанхай» после снятия с команды 10 очков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, будет ли он рассматривать предложения от других клубов после коррупционного скандала в китайском футболе, итогом которого стало снятие с его команды 10 очков.

— У меня агентское проснулось, зачесалось. То есть не исключено, что если в течение ближайших двух недель ты получишь какое-то интересное предложение, то его рассмотришь?
— Слушай, ну я могу сказать, что… Я уже как раз таки рассказывал про историю с «Рубином», когда мне все говорили, что надо [уходить], а я сказал: «Нет».

— Сделал ошибку.
— Это и там, и там форс-мажор, который ты даже не можешь предположить. И на который ты не можешь закладываться. Но здесь разные ситуации. Там я потерял всю команду, а здесь вся команда есть, она собрана, мы провели очень эффективный сбор сейчас. Поэтому… Скорее, здесь есть команда, — сказал Слуцкий в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

