Орлов — о скандале с Венделом: это нонсенс, Семак что-то прозевал

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о несвоевременном приезде бразильского полузащитника «Зенита» Вендела на зимние сборы команды. Футболист уже не впервые умышленно пропускает старт сборов.

— Я Вендела теперь считаю вредителем. Удивляет, что Семак говорил о нём, виновато улыбаясь и без воспитательных интонаций. Получается, что можно купить себе индивидуальный график, и штраф для него – не наказание, так как не меняется поведение. Клуб показывает, что недоволен, но готов терпеть.

— Я не знаю, правда ли, что оштрафовали на € 700 тыс. Но это треть контракта, треть годовой зарплаты, понимаете? Однако мы получаемся бессильны в том плане, что игрок что хочет, то и делает. Такое, конечно, нельзя долго терпеть. Потому что и рядом игроки есть: если тому позволено, то… Это нонсенс. Семак что-то тут прозевал. Я помню его фразу, когда он сказал: даже если Вендел приезжает не в форме, он всё равно лучший. Это была ошибка. Нельзя было этого говорить. Потому что он всё время считает теперь сам, что он самый лучший, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».