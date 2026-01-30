Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о скандале с Венделом: это нонсенс, Семак что-то прозевал

Орлов — о скандале с Венделом: это нонсенс, Семак что-то прозевал
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о несвоевременном приезде бразильского полузащитника «Зенита» Вендела на зимние сборы команды. Футболист уже не впервые умышленно пропускает старт сборов.

— Я Вендела теперь считаю вредителем. Удивляет, что Семак говорил о нём, виновато улыбаясь и без воспитательных интонаций. Получается, что можно купить себе индивидуальный график, и штраф для него – не наказание, так как не меняется поведение. Клуб показывает, что недоволен, но готов терпеть.
— Я не знаю, правда ли, что оштрафовали на € 700 тыс. Но это треть контракта, треть годовой зарплаты, понимаете? Однако мы получаемся бессильны в том плане, что игрок что хочет, то и делает. Такое, конечно, нельзя долго терпеть. Потому что и рядом игроки есть: если тому позволено, то… Это нонсенс. Семак что-то тут прозевал. Я помню его фразу, когда он сказал: даже если Вендел приезжает не в форме, он всё равно лучший. Это была ошибка. Нельзя было этого говорить. Потому что он всё время считает теперь сам, что он самый лучший, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«В моё время такого не было». Владимир Быстров — об опоздании Вендела на сборы «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android