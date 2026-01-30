Кассьерра: Халк — легенда не только «Атлетико Минейро», но и «Зенита», где его все любят

Новоиспечённый нападающий «Атлетико Минейро» Матео Кассьерра высказался о 39-летнем капитане и форварде команды из Белу-Оризонти Халке. Ранее оба футболиста выступали в составе «Зенита».

«Он [Халк] легенда. Не только для «Атлетико Минейро», но и для «Зенита». Там [в «Зените»] его все любят. Для меня это очень важно. Хочу помогать команде и выигрывать титулы. Он звезда, и я хочу многому у него научиться. Я ещё не много с ним общался, но он хороший человек и кумир. Также хочу войти в историю «Атлетико Минейро», — приводит слова Кассьерры Itatiaia Esporte.

Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Сине-бело-голубые объявили о переходе Кассьерры в «Атлетико Минейро» 23 января.

Материалы по теме Орлов ответил, стоит ли вернуть Халка в «Зенит»

Самые результативные легионеры РПЛ: