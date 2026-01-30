Скидки
«С меня хватит нового формата». Каррагер раскритиковал систему жеребьёвки плей-офф ЛЧ

Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал формат жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Я увидел, кто может стать соперником «Ливерпуля», честное слово, с меня хватит этого нового формата. В прошлом году мы заняли первое место и попали на «ПСЖ», в этом году мы финишировали третьими. Но, послушайте, «Атлетико», «Брюгге», «Галатасарай» или «Ювентус»… и это мы финишировали третьими! Я имею в виду, что если вы финишируете третьими, то не должны получать таких соперников, как «Атлетико» и «Ювентус».

Знаете, я никогда в жизни не встречал команду, которой так везло бы с жеребьёвкой, как «Манчестер Сити», — приводит слова Каррагера Daily mail.

После завершения общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

