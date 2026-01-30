Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре Мохамеда Салаха в последних матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре Мохамеда Салаха в последних матчах
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об игре флангового нападающего его команды Мохамеда Салаха в последних матчах. Египтянин забил первый гол за мерсисайдцев после возвращения с Кубка Африки в игре с «Карабахом» (6:0) в 8-м туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15'     2:0 Вирц – 21'     3:0 Салах – 50'     4:0 Экитике – 57'     5:0 Мак Аллистер – 61'     6:0 Кьеза – 90'    

«Я думаю, что всё всегда зависит от команды, она должна обеспечить ему подходящее расположение на поле. Мы всё чаще это делаем — не только с ним, но и с другими игроками. Я уже много раз говорил об этом: наша игра между штрафными достаточно хороша, чтобы наши нападающие часто оказывались в правильных позициях. Если это будет происходить достаточно часто, то наши игроки будут делать то, что мы от них ожидаем, потому что у них очень высокий уровень мастерства.

Вы говорили о Мо [Салахе], однако отличным примером может служить и Флориан [Вирц], который за три минуты до конца матча с «Борнмутом» оказался точно в той же позиции, что и во встрече, где он забил второй гол [«Карабаху»]. В матче с «Борнмутом» он решил отдать проникающий пас; теперь же он воспользовался своим шансом и забил. Так иногда работает футбол. Мяч попадает в штангу или перекладину, ты принимаешь неправильное решение, или исполнение не идеально. Но я был очень рад за Мо, что он забил этот гол. Потому что, я думаю, независимо от того, сколько голов он забил за этот клуб, всегда приятно быть в списке бомбардиров, как это было и для Федерико [Кьезы], и для Флориана. Это всегда придаёт уверенности команде, а также отдельным игрокам», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

