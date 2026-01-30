«Арсенал» готов включить двух футболистов в сделку по обмену на Альвареса — TEAMtalk

«Арсенал» готов усилить интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Лондонский клуб активно наблюдал за 25-летним форвардом в течение последних двух недель. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, у «Арсенала» не возникнет проблем с подготовкой конкурентоспособного предложения. На текущий момент посредники работают над вариантом включения в сделку по переходу Альвареса нападающих Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли.

Форвард играет за мадридскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

