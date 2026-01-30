Скидки
«Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса

«Спартак» ищет новые клубы для нападающего Тео Бонгонда, полузащитника Кристофера Мартинса и защитника Олега Рябчука. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб проинформировал агентов футболистов, что не будет противиться уходу игроков в случае вариантов с другими командами.

Бонгонда выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Мартинс играет за московскую команду с лета 2022 года. Рябчук перешёл в «Спартак» летом 2023 года.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.

Самые титулованные футбольные клубы России:

