Футбол

«Совершили слишком много ошибок». Слот — о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов

«Совершили слишком много ошибок». Слот — о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги высказался о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы и раньше считали, что каждый отрезок имеет решающее значение, и это не изменилось. Но очевидно, что чем ближе к концу сезона, тем меньше возможностей для ошибок. Сейчас мы находимся в ситуации, когда больше не можем позволить себе ошибки, потому что уже совершили их слишком много. Под ошибками я подразумеваю пропущенные голы на последних минутах, которые никак не отражают качество нашей игры с точки зрения счёта. Так что ясно и очевидно, что чем ближе к завершению сезона – и это касается и Лиги чемпионов, когда дело доходит до стадии плей-офф – тем меньше возможностей для ошибок», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. Выше мерсисайдцев располагаются «Челси» (37), «Манчестер Юнайтед» (38), «Астон Вилла» (46), «Манчестер Сити» (46) и «Арсенал» (50).

