Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в АПЛ

Арне Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 31 января, в 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что на протяжении всего сезона каждый матч имеет решающее значение, но наше место в таблице на данный момент делает каждую игру ещё более важной, потому что именно этого мы и хотим. Поэтому это решающая встреча, как и следующая, и ещё одна. За полтора года, что я здесь, мы убедились, насколько тяжело играть с «Ньюкаслом». Это всегда были очень трудные матчи, сложная игра для нас, но и для них тоже. Так что это отличная встреча, которую стоит ждать с нетерпением, потому что на этой неделе оба клуба провели хорошие игры («Ливерпуль» разгромил «Карабах» 6:0, «Ньюкасл» сыграл вничью с «ПСЖ» 1:1. – Прим. «Чемпионата») и домашний матч на «Энфилде» всегда вызывает большой интерес», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Ньюкасл», набравший 33 очка, располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Мохамед Салах исправляется
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Мохамед Салах исправляется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android