Арне Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 31 января, в 23:00 мск.

«Я думаю, что на протяжении всего сезона каждый матч имеет решающее значение, но наше место в таблице на данный момент делает каждую игру ещё более важной, потому что именно этого мы и хотим. Поэтому это решающая встреча, как и следующая, и ещё одна. За полтора года, что я здесь, мы убедились, насколько тяжело играть с «Ньюкаслом». Это всегда были очень трудные матчи, сложная игра для нас, но и для них тоже. Так что это отличная встреча, которую стоит ждать с нетерпением, потому что на этой неделе оба клуба провели хорошие игры («Ливерпуль» разгромил «Карабах» 6:0, «Ньюкасл» сыграл вничью с «ПСЖ» 1:1. – Прим. «Чемпионата») и домашний матч на «Энфилде» всегда вызывает большой интерес», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Ньюкасл», набравший 33 очка, располагается на девятой строчке.