Главная Футбол Новости

Стала известна основная причина перехода Дро Фернандеса из «Барселоны» в «ПСЖ» — MD

Комментарии

Полузащитник Дро Фернандес, перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ», был недоволен игровым временем, которое предоставлялось ему в каталонском клубе. Футболист получил заверения от главного тренера парижан Луиса Энрике, который пообещал очень быстрое включение в ротацию состава, что стало одним из ключевых аргументов, убедивших 18-летнего игрока присоединиться к французскому клубу, сообщает Mundo Deportivo.

Энрике видит в полузащитнике большой талант, обладающий качествами, которые могут позволить «ПСЖ» поднять уровень игры, а универсальность игрока должна помочь ему преодолеть конкуренцию в клубе.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января. Контракт с футболистом рассчитан до 2030 года.

Дро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять встреч за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

