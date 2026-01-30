Скидки
Лепёхин: Соболев пока не оправдывает ожидания — в «Зените» он должен забивать больше

Лепёхин: Соболев пока не оправдывает ожидания — в «Зените» он должен забивать больше
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин прокомментировал выступление нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева. У россиянина пять голов в 23 матчах за сине-бело-голубых.

«У «Зенита» остался один центральный нападающий — Соболев. Оценивать его уровень мне будет неправильно, если он в клубе, значит, что ему соответствует. Конечно, ожидания от Соболева были больше. В «Зените» нападающий должен забивать больше. В такой команде и забивать проще — с такими партнёрами, «Зенит» постоянно контролирует мяч. Хорошему, сильному центрфорварду в таких условиях легче раскрыться, но Соболев пока не оправдывает ожидания», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее «Зенит» покинули нападающие Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Игроки перешли в ЦСКА и «Атлетико Минейро» соответственно.

