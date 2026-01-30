Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

Атакующий полузащитник Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года. Об этом информирует пресс-служба сине-гранатовых на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что зарплата 22-летнего хавбека по новому договору станет выше в два раза. Подчёркивалось, что стоимость отступных за Лопеса также увеличится в два раза.

Полузащитник является воспитанником «Барселоны». В каталонский клуб он перешёл в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». В составе взрослой команды сине-гранатовых Лопес принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

