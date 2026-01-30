Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: «Спартаку» нужно хорошо подумать, прежде чем расставаться с Бонгонда и Мартинсом

Кечинов: «Спартаку» нужно хорошо подумать, прежде чем расставаться с Бонгонда и Мартинсом
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе полузащитников Кристофера Мартинса и Тео Бонгонда из московского клуба.

«У меня есть сомнения, что «Спартаку» стоит расставаться с Бонгонда и Мартинсом. Но пришёл новый главный тренер, сейчас он проводит сборы, видит игроков и делает выводы — кто ему пригодится, а от кого нужно избавиться. Я считаю, что Мартинс для РПЛ и «Спартака» очень качественный футболист. То же самое могу сказать и о Бонгонда — это футболист с сильным индивидуальным мастерством, он может обыграть, обострить. Считаю, что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решения. Рябчук в последнее время при Станковиче играл мало, потерял место в составе. А играть ему надо, с ним можно расстаться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android