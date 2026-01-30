Кечинов: «Спартаку» нужно хорошо подумать, прежде чем расставаться с Бонгонда и Мартинсом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе полузащитников Кристофера Мартинса и Тео Бонгонда из московского клуба.

«У меня есть сомнения, что «Спартаку» стоит расставаться с Бонгонда и Мартинсом. Но пришёл новый главный тренер, сейчас он проводит сборы, видит игроков и делает выводы — кто ему пригодится, а от кого нужно избавиться. Я считаю, что Мартинс для РПЛ и «Спартака» очень качественный футболист. То же самое могу сказать и о Бонгонда — это футболист с сильным индивидуальным мастерством, он может обыграть, обострить. Считаю, что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решения. Рябчук в последнее время при Станковиче играл мало, потерял место в составе. А играть ему надо, с ним можно расстаться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет новые клубы для Бонгонда, Рябчука и Мартинса.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.