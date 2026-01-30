Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев подпишет контракт с клубом Евгения Савина «Красава Ипсонас» — ShootandGoal

Денис Черышев подпишет контракт с клубом Евгения Савина «Красава Ипсонас» — ShootandGoal
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России и мадридского «Реала» Денис Черышев может перейти в клуб бывшего футболиста Евгения Савина «Красава Ипсонас». Об этом сообщает издание ShootandGoal.

По информации издания, россиянин в скором времени подпишет контракт с кипрской командой. На данный момент «Красава Ипсонас» с 17 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Кипра. Всего в лиге 14 команд.

Напомним, в мае 2025 года Денис Черышев ушёл из греческого «Паниониоса». В 24 матчах на его счету было пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».

Материалы по теме
«Зенит» взял топового бразильца, Бензема бунтует в саудовской лиге. Трансферы и слухи дня
«Зенит» взял топового бразильца, Бензема бунтует в саудовской лиге. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android