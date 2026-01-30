Денис Черышев подпишет контракт с клубом Евгения Савина «Красава Ипсонас» — ShootandGoal

Экс-полузащитник сборной России и мадридского «Реала» Денис Черышев может перейти в клуб бывшего футболиста Евгения Савина «Красава Ипсонас». Об этом сообщает издание ShootandGoal.

По информации издания, россиянин в скором времени подпишет контракт с кипрской командой. На данный момент «Красава Ипсонас» с 17 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Кипра. Всего в лиге 14 команд.

Напомним, в мае 2025 года Денис Черышев ушёл из греческого «Паниониоса». В 24 матчах на его счету было пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».