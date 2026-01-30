Скидки
22:45 Мск
Вингер «Зенита» Луис Энрике интересен «Фламенго», сделка может обойтись в € 35 млн — Мелло

Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике стал одной из главных трансферных целей «Фламенго» на сезон 2026 года. Потенциальный переход 25-летнего вингера может обойтись бразильцам в € 35 млн. Об этом сообщает Somos Fanaticos со ссылкой на журналиста Рафаэля Мелло.

По информации источника, на текущий момент переговоры между «Зенитом» и «Фламенго» не ведутся, однако у клуба из Рио-де-Жанейро есть проект, который он собирается представить игроку. Красно-чёрные намерены предложить бразильскому нападающему стать главным усилением атакующей системы команды.

Энрике является футболистом «Зенита» с января 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

