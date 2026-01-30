Тренер «Арсенала» Артета сравнил себя и Гвардиолу с Надалем и Федерером

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о своих отношениях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, сравнив их с общением теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Может ли Гвардиола оказывать психологическое давление на меня? Не думаю. Мы не разговариваем с ним как с моей женой каждые три дня, но общаемся. Он говорит о своих чувствах, и всё. Если и есть психологические игры, то я не обращаю на них особого внимания, потому что в конце концов нужно выйти на поле и показать результат.

Для меня удивительным было бы не поддерживать эти отношения. Я думаю, это был бы очень плохой пример для спорта. В спорте нужно учиться, и, вероятно, самый важный урок, который нам преподал спорт, — это отношения, которые, например, были у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Я совсем не на таком уровне. Но отношения между одним или двумя лучшими спортсменами в истории, когда им приходится играть в финале, один на один друг с другом, — как же я могу не поддерживать прекрасные отношения с человеком, которым я восхищаюсь, с которым я работал и который является моим коллегой? Это то же самое, что и с любым другим соперником. Когда дело доходит до корта, до футбольного поля, победа остаётся за лучшим», – приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, Микель Артета работал в штабе Хосепа Гвардиолы с 2016 по 2019 год, после чего возглавил лондонский клуб.