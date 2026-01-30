В «Динамо» Мх подтвердили, что рассматривали Рахимова на пост тренера команды

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию, что Рашид Рахимов мог стать главным тренером дагестанской команды.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич заявил, что махачкалинское «Динамо» рассматривало Рашида Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера. В результате махачкалинцы назначили Вадима Евсеева.

«Махачкалинское «Динамо» действительно рассматривало Рашида Рахимова в качестве кандидата на пост главного тренера. У нас не получилось с ним договориться, потому что у Рашида Маматкуловича был действующий контракт с «Рубином». Желаю ему удачи в тренерской карьере, как и всем российским специалистам», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

60-летний специалист занимал должность главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года. 13 января казанский клуб объявил о расторжении контракта со специалистом.

Материалы по теме Рахимов ответил, может ли он в этом сезоне возглавить команду РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: