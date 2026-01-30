Скидки
Daily Mail назвал клуб АПЛ, претендующий на Рахима Стерлинга

Daily Mail назвал клуб АПЛ, претендующий на Рахима Стерлинга
«Тоттенхэм Хотспур» — один из клубов, рассматривающих возможность подписания крайнего нападающего Рахима Стерлинга в качестве свободного агента. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31-летний футболист, ранее покинувший «Челси», готов играть за зарплату, которая составляет менее трети от его прежнего оклада в лондонском клубе (£ 325 тыс. (€ 373 тыс.) в неделю). Однако «Тоттенхэм Хотспур» может отпугнуть игровая форма Стерлинга, не провёдшего в нынешнем сезоне ни одного матча.

Договор нападающего с лондонским клубом действовал до июня 2027 года. В прошлом сезоне Стерлинг играл в аренде в лондонском «Арсенале».

