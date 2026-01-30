Валерий Кечинов: если Саусь справится с давлением — станет лидером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о полузащитнике красно-белых Владиславе Саусе.

«Если Саусь будет играть так же, как в «Балтике», конечно, он принесёт «Спартаку» пользу. Работоспособный, с хорошей скоростью, ударом. Но одно дело — выступать за «Балтику», совсем другое — за «Спартак». Совсем другое психологическое давление, когда твою игру рассматривают под микроскопом. Если Владислав с этим справится, станет одним из лидеров команды. У него очень хороший потенциал — 22 года, молодой парень. Всё будет зависеть от него. Если что-то будет складываться не так, как ожидал сам Саусь и руководство «Спартака», это всё равно нужно будет преодолеть. И тогда он будет основным футболистом.

Денисов — не кандидат на выход. У «Спартака» новый главный тренер, сейчас он посмотрит на игроков в товарищеских играх и определится, кто будет основным. Денисов больше заточен на оборону, а Саусь — на атаку. Может, оба останутся и у Карседо будет возможность варьировать состав в зависимости от соперника», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. Контракт с 22‑летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.