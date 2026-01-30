Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: если Саусь справится с давлением — станет лидером «Спартака»

Валерий Кечинов: если Саусь справится с давлением — станет лидером «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о полузащитнике красно-белых Владиславе Саусе.

«Если Саусь будет играть так же, как в «Балтике», конечно, он принесёт «Спартаку» пользу. Работоспособный, с хорошей скоростью, ударом. Но одно дело — выступать за «Балтику», совсем другое — за «Спартак». Совсем другое психологическое давление, когда твою игру рассматривают под микроскопом. Если Владислав с этим справится, станет одним из лидеров команды. У него очень хороший потенциал — 22 года, молодой парень. Всё будет зависеть от него. Если что-то будет складываться не так, как ожидал сам Саусь и руководство «Спартака», это всё равно нужно будет преодолеть. И тогда он будет основным футболистом.

Денисов — не кандидат на выход. У «Спартака» новый главный тренер, сейчас он посмотрит на игроков в товарищеских играх и определится, кто будет основным. Денисов больше заточен на оборону, а Саусь — на атаку. Может, оба останутся и у Карседо будет возможность варьировать состав в зависимости от соперника», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. Контракт с 22‑летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.

Материалы по теме
Кечинов: «Спартаку» нужно хорошо подумать, прежде чем расставаться с Бонгонда и Мартинсом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android