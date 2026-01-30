«В наше время такого не было». Кечинов высказался о проблемах Самошникова в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на ситуацию вокруг крайнего защитника красно-белых Ильи Самошникова. Ранее появлялась информация, что футболист покинул сборы московской команды из-за депрессии.

«Я видел, как Самошников играл в «Локомотиве», и поэтому до сих пор жду и надеюсь, что он заиграет и в «Спартаке». Очень хочется, чтобы Илья был тем футболистом, которого я видел в «Локо». Самошников — талантливый российский парень с отличными качествами, которые ещё можно развивать. Хочу, чтобы он это делал в «Спартаке».

Про его ментальное здоровье промолчу, потому что ничего не знаю. Не понимаю, что происходит с Ильёй — может, ему действительно нужно побыть с собой в Москве. Я в футболе с таким не сталкивался, в наше время такого не было», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Самошников провёл пять матчей за «Спартак», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.