Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов «МЮ» перед матчем с «Фулхэмом»

Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов «МЮ» перед матчем с «Фулхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов своей команды перед матчем 24-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джошуа Зиркзее вернулся к тренировкам на этой неделе, и это хорошая новость.

Патрик Доргу выбыл из строя на некоторое время. Мы сейчас определяем, как долго это продлится, так что посмотрим. Это очень обидно, последние две недели у него были очень напряжённые, поэтому мы не были уверены, это просто небольшие судороги или что-то более опасное. На данный момент ситуация выглядит несколько серьёзнее, но сколько недель это продлится, нам ещё предстоит определить. Он был в отличной форме, но это часть футбола, и мы хотим вернуть его как можно скорее.

Де Лигт ещё не работал с нами. Сейчас проходит процесс его восстановления, чтобы как можно скорее возобновить тренировки», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

После 23 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Рой Кин высказался о Кэррике и месте, которое займёт «МЮ» по итогам сезона АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android