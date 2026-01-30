Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов «МЮ» перед матчем с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов своей команды перед матчем 24-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

«Джошуа Зиркзее вернулся к тренировкам на этой неделе, и это хорошая новость.

Патрик Доргу выбыл из строя на некоторое время. Мы сейчас определяем, как долго это продлится, так что посмотрим. Это очень обидно, последние две недели у него были очень напряжённые, поэтому мы не были уверены, это просто небольшие судороги или что-то более опасное. На данный момент ситуация выглядит несколько серьёзнее, но сколько недель это продлится, нам ещё предстоит определить. Он был в отличной форме, но это часть футбола, и мы хотим вернуть его как можно скорее.

Де Лигт ещё не работал с нами. Сейчас проходит процесс его восстановления, чтобы как можно скорее возобновить тренировки», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

После 23 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.