Игрок «Манчестер Юнайтед» Мбемо эмоционально отреагировал на победу Джоковича над Синнером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо эмоционально отреагировал на победу теннисиста Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал серб обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В своём аккаунте в социальных сетях футболист опубликовал фото Джоковича с тремя смайликами взрывающейся головы.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо отреагировал на победу Новака Джоковича Фото: Из личного архива Брайана Мбемо

Отметим, что поединок Джоковича и Синнера продлился 4 часа 9 минут. За это время Джокович выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера 26 подач навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.