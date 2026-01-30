Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мбемо эмоционально отреагировал на победу Джоковича над Синнером

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мбемо эмоционально отреагировал на победу Джоковича над Синнером
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо эмоционально отреагировал на победу теннисиста Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал серб обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В своём аккаунте в социальных сетях футболист опубликовал фото Джоковича с тремя смайликами взрывающейся головы.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо отреагировал на победу Новака Джоковича

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо отреагировал на победу Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Брайана Мбемо

Отметим, что поединок Джоковича и Синнера продлился 4 часа 9 минут. За это время Джокович выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера 26 подач навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.

Материалы по теме
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android