Экс-игрок «Ростова» Шомуродов третий раз признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана в телеграм-канале.
30-летний форвард признавался лучшим игроком в Узбекистане в 2019 и 2021 годах.
В 2025 году сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.
С минувшего лета Шомуродов выступает в составе «Башакшехира» на правах аренды. За этот период нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Права на футболиста принадлежат «Роме».
Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
