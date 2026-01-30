Скидки
Семак: по Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры

Семак: по Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Страхиня Эракович ведёт переговоры с другими клубами.

— Нескольких футболистов не было сегодня на тренировке, троих мы насчитали. Расскажите, всё ли с ними в порядке?
— Да, Саша Ерохин и Луис Энрике по семейным обстоятельствам получили небольшое дополнительное время. Отдыхом это не назовёшь — оно им необходимо для решения своих вопросов. Уже сегодня они прилетят и завтра будут работать вместе с командой. По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждём его решения и решения клуба, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Эракович играет за «Зенит» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Комментарии
