Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал жертвой ограбления

Дом португальского защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша был ограблен во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором английский клуб встречался с «Галатасараем» (2:0).

Сам футболист в это время находился на стадионе, а его девушка, британская телеведущая, – на съёмках шоу в Южной Африке.

Злоумышленники проникли в особняк, расположенный в Олдерли-Эдж, и похитили ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.

Сотрудники местной полиции подтвердили факт взлома. На данный момент сообщений об арестах или установлении личности подозреваемых нет. Полиция продолжает расследование.

«Мы как клуб конечно, стараемся его поддержать. Я лично с ним не разговаривал. Никто не хочет, чтобы такое случалось. Мы поддержим его и посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова тренера «Манчестер Сити» Пепейна Лейндерса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.