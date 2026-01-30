Скидки
Футбол Новости

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал жертвой ограбления

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал жертвой ограбления
Комментарии

Дом португальского защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша был ограблен во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором английский клуб встречался с «Галатасараем» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Холанд – 11'     2:0 Шерки – 29'    

Сам футболист в это время находился на стадионе, а его девушка, британская телеведущая, – на съёмках шоу в Южной Африке.

Злоумышленники проникли в особняк, расположенный в Олдерли-Эдж, и похитили ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.

Сотрудники местной полиции подтвердили факт взлома. На данный момент сообщений об арестах или установлении личности подозреваемых нет. Полиция продолжает расследование.

«Мы как клуб конечно, стараемся его поддержать. Я лично с ним не разговаривал. Никто не хочет, чтобы такое случалось. Мы поддержим его и посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова тренера «Манчестер Сити» Пепейна Лейндерса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

