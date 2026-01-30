Семак высказался о переходе Джона Джона в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о переходе и функциональной готовности нападающего Джона Джона.

— Сегодня первая полноценная тренировка для Джона Джона. Поделитесь мнением о его переходе и по какой программе он сейчас будет готовиться, если учитывать то, что он недавно ещё играл?

— Сперва мы должны посмотреть и проанализировать его индивидуальные качества, понять, какая работа ему сейчас нужна, достаточно ли у него игрового тонуса. Посмотрим, как он будет привыкать к нашей работе, и станем планомерно изучать как его возможности на футбольном поле, так и его функциональное состояние. Нужно понять, что мы можем делать в данный момент.

Я думаю, ему есть над чем работать с точки зрения функциональной составляющей, потому что всё-таки в Бразилии физической подготовки как таковой нет — команды сразу играют чемпионат штата и через матчи набирают кондиции. У нас же немножко по-другому — больше времени на подготовку, есть возможность подготовиться и больше общей работы сделать. Посмотрим. Мы его знаем давно, этот парень очень талантливый. Вопрос в том, насколько быстро у него получится адаптироваться к нашему чемпионату, к жизни в России и к нашему футболу в целом, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе нападающего 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

